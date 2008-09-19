Diyarbakır'da silahlı saldırı

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi’nde kimliği belirlenemeyen bir kişi yolda yürüyen insanların üzerine Kalaşnikof tüfekle ateş açtı. 3’ü çocuk 5 kişiyi yaralayan saldırganın yakalanması için polis operasyon başlatı.



Bismil İlçe merkezinde kimliği belirlenemeyen bir kişi, yoldan geçen vatandaşların üzerine rastgele ateş açtı. Yolda oyun oynayan Şeyhmuz Çelik, Ümit Akbulut, Ozan Biliç adlı çocuklar Kadri Camcı, Miyan Kaya adlı vatandaşlar yaralandı. Rastgele ateş açan saldırgan kaçarken, polis yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Diyarbakır Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

