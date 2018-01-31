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Yaşam

Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 ölü, 7 yaralı

Jandarma, kavgaya karışanların yaşadığı iki mezra ile yaralıların tedavi gördüğü hastanede geniş güvenlik önlemi aldı

31 Ocak 2018 22:54

Diyarbakır'ın Eğil İlçesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 4 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Eğil ilçesine bağlı Oyalı Mahallesi Amman mezrası ile Dere Mahallesi Ket mezrasında yaşayanlar arasında, sabah saatlerinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Leyla Bekil (28), Abdurrazak Bekil (57), Cebrail korkmaz (41) ile Akif Can (25) öldü, 7 kişi de yaralandı. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kavganın çıktığı bölgede çok sayıda merminin isabet ettiği 21 FP 245 plakalı bir minibüs ile Diyarbakır'daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından durumu ağır olan bazı yaralılar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sekv edildi. 

Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için her iki mezra ile yaralıların tedavilerinin sürdüğü hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA)

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