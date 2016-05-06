Diyarbakır'da silahlı kavga; 2'si ağır 5 yaralı

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı içerisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan ve silahların kullanıldığı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre, olay dün saat 22.00 sıralarında park içerisindeki çay bahçesinde oturan bir grup ile daha sonra masaya gelen başka bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle silahlı çatışmaya dönüşen kavga, yaklaşık 1 saat sürdü. Çatışma sırasında silah sesleri nedeniyle çevrede bulunan büyük panik yaşadı. Çatışma sırasında yaralananları almaya gelen ambulanslar, güvenlik sağlanamadığı için bir süre parka giremedi.

Olay yerine gelen polis, güvenliği sağladıktan sonra Koşuyolu Parkı içerisine giren sağlık ekipleri, 2’si ağır 5 yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla yaralıları Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede olayda kullanılan 3 adet tabanca bulurken, park içerisindeki kafe de maddi hasar meydana geldi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren ve kaçan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.