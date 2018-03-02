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Diyarbakır'da silah satılan iş yerinde patlama

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar ilçesinde silah satışı yapılan iş yerinde patlama meydana geldi

02 Mart 2018 20:44

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Bağlar ilçesinde silah satışı yapılan iş yerinde patlama meydana geldi. Tüpten kaynaklandığı belirtilen patlamada, can kaybı ve yaralanma olmadı.
Merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi\'ndeki Fatih Caddesi üzerindeki silah satışı yapılan bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle iş yerinin ve yakınındaki bazı dükkânların camları kırıldı. Tüpten kaynaklandığı öğrenilen patlamadan sonra bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.
Patlamanın ardından polis caddeyi trafiğe kapattı, olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde inceleme yaptı.

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