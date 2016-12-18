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Diyarbakır'da 'Şehitlere Saygı ve Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlenecek

Kayseri'de yaşana saldırının ardından bugün saat 13.00'da 'Şehitlere Saygı ve Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlenecek

18 Aralık 2016 05:00

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşları Kayseri'deki terör saldırısı protesto etmek için bugün saat 13.00'te Gevran Caddesi'nde bulunan Şehitler Anıtı önünde bir araya gelerek yapacakları basın açıklamasının ardından Valilik binasına kadar yürüyecek.

Yürüyüşe ilişkin açıklamada bulunan Memur Sen Diyarbakır İl Temsilcisi Yunus Memiş, "Kayseri'de yaşanan menfur terör saldırısında şehit olan askerlere ve vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

"Kayseri'de yaşanan hain saldırının acısı yüreğimizi sızlattı. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen şer güçlerin taşeronlarına milletimiz fırsat vermeyecektir." ifadelerini kullanan Memiş, şunları kaydetti:

"Terörün en çok mağdur ettiği illerden biri olan Diyarbakır'dan sesimizi yükselterek tüm Türkiye ile tek yürek, ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunlara dur diyelim. Kayseri'de bizim, Diyarbakır'da bizim, Halep'te bizim, kardeşliğimize kimse zarar veremeyecektir. Tüm Diyarbakırlıları basın açıklaması ve yürüyüşe katılmaya davet ediyorum."

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diyarbakırŞehitlere Saygı ve Milli Birlik Yürüyüşükayseri

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