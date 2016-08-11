Diyarbakır’da saldırı sonrasında 4 gazeteci gözaltına alındı!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde On Gözlü Köprü yakınlarında gerçekleşen saldırı sonrası haber takibi yapan Evrensel gazetesi muhabirleri Hasan Akbaş, Fırat Topal, Serpil Berk ile serbest gazeteci Sertaç Kayar gözaltına alındı.

Evrensel’in haberine göre, Diyarbakır'da yaşanan patlamayı kamuoyuna ilk olarak olay yerinden duyuran ve fotoğraflar geçen gazetecilerin neden gözaltına alındığı bilinmiyor.

Diyarbakır Valiliği, gazetecilerin gözaltına alındığını kabul etti.

Gözaltındaki gazetecilerin TEM Şube'de tutulduğu belitildi.