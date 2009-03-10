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Yaşam

Diyarbakır'da sahte para operasyonu

Diyarbakır'da 99 adet sahte 100 TL ile 199 adet sahte 50 TL'lik banknot ele geçirildi.

10 Mart 2009 02:00

Diyarbakır'da 99 adet sahte 100 TL ile 199 adet sahte 50 TL'lik banknot ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu C.B isimli bir kişinin üzerinde yüklü miktarda sahte para bulunduğu belirlendi.

Paraları bankalar üzerinden piyasaya sürme teşebbüsünde olduğuna dair yapılan tespit üzerine operasyon yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz İnönü Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir büfe içerisinde C.B. isimli şahıs yakalanmış, şahsın yapılan üst aramasında 99 adet sahte 100 TL ve 199 adet sahte 50 TL banknot olmak üzere 19 bin 850 TL tutarında toplam 298 adet sahte banknot ele geçirilişmiş. C.B hakkında piyasaya sahte para sürmek suçundan yasal işlem yapılmış, şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."

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