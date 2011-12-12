Diyarbakır’da Roma dönemine ait tiyatro bulundu



T24 - Tarihinde birçok uygarlığa beşiklik eden Diyarbakır’da Roma dönemine ait antik bir amfi-tiyatronun kalıntılarına rastlandığı öğrenildi. Çalışmanın başındaki uzman, keşfin Diyarbakır için son yüzyılın en önemli buluşu olduğunu belirtti.





Fırat Haber Ajansın'da yer alan habere göre; çalışmalara katılan ve adının açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin verdiği bilgilere göre Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin haberdar olduğu keşif, yapılan incelemeler sonucunda yüzde 90 oranında netleştirildi. Kazı bölgesinden alınan toprak, taş örnekleri ile yeraltının ses dalgalarıyla yapılan inceleme sonuçları Avrupa’ya gönderildi.



Diyarbakır’da MÖ 69 ile MS53 yılları arasında şehirde hüküm süren Roma İmparatorluğu’nun parçalanmasının ardından şehir 350 yılına kadar Bizans İmparatorluğunun egemenliği altında kaldı.



Doğu Roma ve Bizans tarihi uzmanının yaklaşık 8-9 ay önce gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda kentte bir Roma amfitiyatro bulunabileceği yönündeki yorumun ardından konu hem Belediye, hem Valilik hem de Müze Müdürlüğüne bildirdi.



Valilik ve Belediye yetkililerinin birden fazla defa konuyla ilgili bir araya geldiği, yeni keşif konusunda ciddi tartışmaların yaşandığı öğrenilirken, Roma Amfitiyatrosu'nun bulunduğu bölgede alınan toprak ve taş örnekleri ile çekilen yeraltı röntgen filmleri analiz için Avrupa'ya gönderildi.



Sonuçlar henüz açıklanmamışken, yapılan analizlerde Diyarbakır'da amfitiyatro'nun bulunduğu yönünde yüzde 90 oranında belirtilerin ortaya çıktığı öğrenildi. İncelemeyi yapan ekibin başındaki yabancı uzman amfitiyatronun Diyarbakır için son yüzyılın en önemli buluşu olduğunu belirtiyor.



En az 400 yıl Diyarbakır'a hükmetmiş olan Roma-Bizans imparatorlukları dönemine ait Diyarbakır ve çevresinde bugüne kadar yapılan kazılarda kayda değer bir arkeolojik bulguya rastlanılmadı. Ancak Dağkapı'daki surların üzerindeki kitabelerde Romalılardan kalma biri Latince, dördü ise Bizans dönemine ait kitabeler bulunuyor. Bu kitabelerde dönemin yöneticilerinden Valentnianus, Theodoros ve Garntianus'un adlarına rastlamak mümkün.



Diyarbakır ve çevresinde Roma ve Bizans dönemine ait çok az eser bulunmakta. Bu duruma neden olarak Diyarbakır’ın birçok kez Bizans-Pers savaşları sırasında el değiştirmesi ve her el değiştirdiği dönem talana uğraması olarak gösteriliyor.



Diyarbakır’da o dönemlerden bugüne kadar ulaşanlardan en önemlileri surlar ve Meryem Ana Kilisesi. Bu nedenle tarihçiler açısından toprak altından bir amfitiyatronun çıkarılması oldukça büyük bir keşif.







