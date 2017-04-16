Diyarbakır'da referandum kavgası; 3 ölü!

Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'ne bağlı Yabanardı köyünde, seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Çermik’e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yabanardı Köyü’nde seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde sabah saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Yerel kaynaklar, köyde bulunmayan seçmenlerin yerine oy kullanmak isteyen AKP'lilere engel olmak isteyen Avdo Yıldız ve oğlu Şeyhmus Yıldız’ın vurularak öldürüldüğünü öne sürdü. Saldırıda yaralanan İdris Yıldız da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Köyde güvenlik önlemi alan Jandarma kavgaya müdahale edip olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Durumları ağır olan üç kişi de, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatlarını kaybettiler.

Olayın büyümemesi için köye takviye askeri birlikler gönderildi.

BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan CHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Ekinci, hayatını kaybeden köylüleri tanıdığını belirtti ve şunları aktardı:

“Sabah saatlerinde köyde gerginlik yaşandığı haberi üzerine jandarmayı aradım. 1115 numaralı sandıkta kavga olduğu söylendi. Köyün muhtarı Hıdır, amcasının oğlu Abdulrezak'ı ve oğlu Şehmus'u vurdu. Kavganın ‘Evet’ – ‘Hayır’ oyları yüzünden çıktığını öğrendik. Hıdır, AKP'liydi. Öldürülenler ise ‘Hayır’ oyu kullananlar. Hepsi akraba. Olayda yaralanan İdris'in de az önce hayatını kaybettiğini öğrendik. Olay kısaca ‘Evet’ – ‘Hayır’ kavgası maalesef."

Bakan Soylu'dan son durum açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hem seçim anında hem de seçim bittikten sonraki süreçte valilikler ve kolluk kuvvetleriyle gelişmeleri değerlendirme halinde olacaklarını dile getirerek, şöyle dedi:

"Şu ana kadar bir iki yerde, özellikle Güneydoğu'da iki yaralamalı, bir de iki vefat içeren iki önemli silahlı olay söz konusu oldu. Onlar da bu seçim tartışmalarından kaynaklandı. Birisi, toplu bir şekilde oy kullanmak isteyenlere müdahale etti oradaki vatandaş, o arada bir çatışma çıktı. Diğerinde de yine buna benzer bir olay söz konusu oldu. Onun dışında birtakım asayiş olayları var. Bu asayiş olaylarına da bakılıyor. Yani seçim içi, seçim dışı bütün olayların analizini burada değerlendiriyoruz. Bu merkezde Ulaştırma Bakanlığımızdan bir arkadaş var, Enerji Bakanlığımızdan da arkadaşlar var. Onlar da kendi merkezlerinde çalışıyorlar ama buradan da olaylarla ilgili değerlendirmeler karşılıklı olarak bu merkez içerisinde gerçekleştiriliyor."