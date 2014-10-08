Diyarbakır'da protestocuların üzerine ateş açıldı; 1 ölü 10 yaralı

Diyarbakır'da Kobanê'ye yönelik destek eylemi yapan protestocuların üzerine Hizbullah yanlısı oldukları iddia edilen bir grup tarafından ateş açıldı. Çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 10'un üzerinde kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü olayların sürmesi nedeniyle ambulansın olay yerine gelememesi sonucu bir camiye götürüldü.

DİHA’da yer alan habere göre, Diyarbakır'da dünden bu yana Kobanê'ye dönük destek eylemlerinde bulunan halka kentin üç farklı noktasında Hizbullah yanlısı oldukları öne sürülen bir grup tarafından silahlı saldırıda bulunulması kenti daha da gerdi. Bağlar ilçesine iki ayrı noktada, Sur ilçesine ise Hançepek mahallesinde yaşanan saldırılar sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, etrafa saçılan saçmalardan kaynaklı 10'a yakın kişi yaralandı. Yaralananlardan 4'ü silahlı saldırının halen devam etmesi nedeniyle çevredekiler tarafından Muhammediye Cami'nin içine götürüldü.