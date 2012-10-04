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Yaşam

Diyarbakır'da polisten kaçan araçtan bomba çıktı

Güvenlik güçlerinin şüphelendiği araçtan yüklü miktarda patlayıcı bulundu

04 Ekim 2012 15:13

Diyarbakır'da güvenlik güçlerinden kaçmaya çalışan bir araçta yüklü miktarda patlayıcı olduğu belirlendi, sürücü gözaltına alındı.

Kent merkezinde dün durumundan şüphelenilerek güvenlik güçlerince takibe alınan araç, daha sonra durduruldu.

Araçta yapılan aramada, bagaj kısmında tüp içerisine yerleştirilmiş yüklü miktarda patlayıcı ele geçirildi. Güvenlik güçleri, araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen sürücünün sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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