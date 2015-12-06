Diyarbakır'da polise ses bombalı saldırı

Diyarbakır'da bazı mahallelerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan Sur İlçesi'nde yürümek isteyen grup, polisin zırhlı araçlarına ses bombalarıyla saldırdı. Atılan bombalardan birinin yolcu taşıyan dolmuşa isabet etmesi paniğe neden oldu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Felat Bozarslan’ın haberine göre, HDP ve DBP'nin öncülüğünde İstasyon Meydanı'nda toplanan ve aralarında HDP eski milletvekili Sabahat Tuncel'in de bulunduğu grup, sokağa çıkma yasağının bulunduğu Sur İlçesi'ne yürümek istedi. Gruba izin vermeyen polis yetkilileri ile grup arasında görüşmeler devam ederken, kalabalık içerisinden ayrılan bir grup ise Ofis Semti'ne doğru yürüyüşe geçti. Burada önlem alan güvenlik güçleri grubu dağıtmak için tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti.

Diyarbakır'ın en merkezi yeri olan Ofis Semti ile diğer semtleri birbirine bağlayan Ekinciler Caddesi'ndeki kavşakla Yenişehir Polis Merkezi arasındaki bölgede yaklaşık yarım saat süren çatışmada, polisin TOMA ve zırhlı araçlarına ses bombaları atıldı. Göstericilerin attığı 10 kadar ses bombasından biri yolcu taşıyan dolmuşa isabet etti. Şans eseri can kaybının olmadığı ancak büyük panik yaşanan bu olay kameralara saniye saniye yansıdı.

Olaylar nedeniyle Ekinciler ve Gevran caddelerinde esnaf iş yerlerinde kepenk indirirken, iki caddede de trafiğe kapandı.