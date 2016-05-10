Diyarbakır'da polis minibüsüne yapılan saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi

Diyarbakır’da adliyeye sevk edilen şüphelileri taşıyan polis minibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıya ilişkin RTÜK’ten yayın yasağı geldi. Polis minibüsüyle adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin 3'ünün öldüğü bildirildi.

RTÜK’ün yayın yasağın dair açıklaması şöyle:

10.05.2016 Diyarbakır 2.Sulh Ceza Hakimliği Yayın Yasağı Kararı

10.05.2016 günü Diyarbakır İl merkezi Batıkent mevkiinde meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle, ilgili olarak 2016/1320 D.İş sayılı kararıyla, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınlarının yapılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir.(18.30)

Diyarbakır 2.Sulh Ceza Hakimliği Yayın Yasağı Kararı

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 10.05.2016

Sayı: 17420072.621.02./E13503