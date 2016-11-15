Diyarbakır'da polis memuru evinde başında vurulmuş halde bulundu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde görev yapan polis memuru 25 yaşındaki Ufuk M., evinde başından vurulmuş halde bulundu.

DHA’da yer alan Kulp İlçe Emniyet Amirliğinde görev yapan polis memuru Ufuk M.'den haber alamayan arkadaşları, Yeni Mahalledeki evine giderek kapıyı çaldı. Kapının açılmaması üzerine kapıyı kırarak içeri giren polisler, arkadaşları Ufuk M.'nin yerde başından vurulmuş cansız bedeni ile karşılaştı. Ufuk M.'nin tabancası da yanında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri evde araştırma yaptı. Tabancası ile başına ateş ederek intihar ettiği üzerinde durulan polis memurunun cesedi, otopsi için Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis memuru Ufuk M.'nin tabancasının da balistik incelemeye gönderildiği belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.