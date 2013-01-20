Diyarbakır'da polis kurşunu genç kadını yaraladı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Açıköğretim sınavına girerken bir genç ile tartışan polisin elindeki silahtan çıkan kurşun bahçede bekleyen 21 yaşındaki genç kadının yaralanmasına yol açtı.

Bismil ilçesindeki Kurtuluş İlköğretim okulunda bugün Açıköğretim sınavı sırasında yapılan aramada bir genç ile polis arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çeken polis, kabzası ile kimliği öğrenilemeyen gence vurmak isterken silah ateş aldı.

Tabancadan çıkan kurşun bahçede bekleyen 20 yaşındaki Muhsine Belge'nin kasığına isabet etti.

Yere yığılan genç kadının yardımına giden polis, başından tutup ambulans istedi.

Okulun bahçesine gelen ambulans ile Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Belge, ilk müdahaleden sonra Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyet yetkilileri, 3 kişinin sınav girişinde görevli polis memuruna saldırdığını ve polisin kavga sırasında silahının ateş alması sonucu genç kadının yaralandığını belirttiler.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.