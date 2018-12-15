Diyarbakır'da PKK'lıların kullandığı sığınak ve mağaralar ile patlayıcılar bulundu

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR\'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK\'lı teröristlerin kullandığı 5 kış sığınağı, biri 15 bölümlü mezar odalı şeklinde 5 doğal mağara ve biri 10 kişinin barınabileceği büyüklükte olmak üzere 2 doğal kaya kovuğu bulunurken, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası ve 60 kilo amonyun nitrat ele geçirildi.

Lice, Kulp ve Silvan ilçelerindeki dağlık ve kırsal alanda 12 Aralık\'ta, jandarma ve polis özel harekat, komando ve güvenlik korucularının katılımıyla terör örgütü PKK\'ya yönelik \'Bayrak-107 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman-01\' ismi verilen müşterek operasyonun düzenlendi. Gece geç saatlere kadar sürn operasyonda teröristlerin kullandığı 5 kış sığınağı, biri 15 bölümlü mezar odalı şeklinde olmak üzere 5 doğal mağara, biri 10 kişinin barınabileceği büyüklükte olmak üzere 2 doğal kaya kovuğu tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda toprağa gömülü bidonlar içerisinde ve arazilerde 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası, 60 kilo amonyun nitrat, el dürbünü, 2 küçük tüp, kamp tüpü, 2 akü, 5 küçük pil, şemsiye, 11 terörist kıyafeti, 5 çift ayakkabı, 2 palaska ile gıda, giyim, yaşam malzemeleri ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Operasyon sırasında bin 146 kişinin üst araması ve kimlik sorgusu ile 528 aracın evrakları kontrol edildi. Bu aramada 8 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği ifade edildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Valilik açıklamasında, teröristlere yönelik operasyonlar nedeniyle, Lice ilçesine bağlı olan Budak, Dallıca, Türeli, Tepe, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu Köyleri ile bağlı mezraları, Kulp ilçesine bağlı olan Çukurca, Akbulak, Demirli, Bayırköy, Düzce, Temren, Taşköprü, Güleç, İnkaya, Barın, Üçkuyu ve İnan Köyleri ile bağlı mezraları, Silvan ilçesine bağlı olan Dolaplıdere ve Dağcılar Köyleri ile bağlı mezraları 13 Aralık 2018 Perşembe günü saat 06.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararının 14 Aralık 2018 Cuma günü saat 24.00 itibariyle kaldırıldığı bildirilerek, \"Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz\" denildi.

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