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Politika

Diyarbakır'da PKK marşıyla kutlama

Diyarbakır'da DTP'nin seçimi kazanmasını kutlayan partililer, halaylar çekti, zafer işaretleri eşliğinde PKK lehine sloganlar attı, PKK marşları çaldı.

29 Mart 2009 02:00

Diyarbakır'da, yerel seçimlerde DTP'nin, AKP'yi büyük bir farkla aştığını gören partiler, il binası önünde bir araya geldi. Davul-zurnalar eşliğinde halay çeken partililer, zafer işaretleri eşliğinde PKK lehine sloganlar attı, PKK marşları çalındı.

Türkiye'de, yerel seçim sonuçlarının en fazla merak edildiği iller arasında yer alan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mutlaka kazanılmasını istediği ancak DTP'nin ise `Diyarbakır kalemizdir, kalemizi kaptırmayız' demiş olduğu Diyarbakır'da, sandıkların açıldığı ilk saatlerde, DTP'nin AKP'ye büyük bir fark atması üzerine binlerce partili, DTP il binası önünde toplandı. Buldukları araçlarla Bağlar İlçesi Bayındırlık Mahallesi'nde bulunan DTP il binası önüne akın eden partililer sevinç gösterisinde bulundu. Kadınlar zılgıt çekerken, erkekler ise PKK lehine sloganlar attı. `İşte Amed, işte DTP', `Yaşasın Başkan Apo', `Yaşasın DTP' sloganları atan ve PKK marşları çalan partililer ile DTP ve PKK flamaları taşıyan partililer davul-zurnalar eşliğinde halay çekti.

DTP il binasının önündeki kutlamaların yanı sıra partililer araçlarla şehir turu atarak, PKK lehine, AKP'nin ise aleyhinde sloganlar attı. Kentte olası bir olayın önüne geçilmesi için ise güvenlik güçleri geniş çaplı önlem aldı, polis telsizlerden yapılan anonslarda kenar semtlerindeki sokaklara polislerin girmemesi istendi.

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