Diyarbakır'da patlama; bir çocuk ağır yaralı!

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen patlamada 10 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehitlik Mahallesi 51. Sokak Yüksek Apartmanı'nın 1. kat balkonunun alt kısmında patlama meydana geldi.

Patlamada yüzüne şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki Resul Demir ambulansla kaldırıldığı Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İnceleme yapan polis, olay yerinde havaifişek rampaları buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, Bağlar ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir markete el yapımı patlayıcı atıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda, markette hasar meydana geldi.

Saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı.