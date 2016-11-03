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Yaşam

Diyarbakır'da panik; uçağa yetişemeyen yolcu bomba ihbarı yaptı!

Gözaltına alınan kişi, Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü

03 Kasım 2016 14:53

Diyarbakır seferini yapması planlanan Türk Hava Yolları (THY) uçağına kalkışı öncesi bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine polis uçağı güvenli bir alana çekerek arama yaptı. Saat 10.15’te kalkması planlanan TK 2602 sefer sayılı uçağın yolcuları da Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde özel bir bölüme alınarak arandı. Polis yaptığı araştırmada da ihbarı yapan kişinin uçağa geç kalan bir yolcu olduğunu tespit etti.

Edinilen bilgiye göre; Diyarbakır’da lahmacun fırınında çalışan M.S.G isimli yolcu Atatürk Havalimanı’na gelmek için metroya bindi fakat yetişemeyeceğini anlayınca 155’i aradı ve "Metroda yanımda bulunan Arap asıllı 3 kişinin İstanbul’dan Diyarbakır’a gidecek uçağa bomba koyduklarını konuşurken duydum" diyerek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine polis içinde 84 yolcusuyla kalkış için bekleyen uçağı durdurdu. Yolcular uçaktan tahliye edilirken uçak da aranmak üzere emniyetli bir bölgeye çekildi. Yolcular ve uçakta yapılan aramada olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Polis bu esnada ihbarı yapan M.S.G’ye ulaştı. M.S.G’nin ihbarında ise bahsettiği metroiçinde Arap asıllı 3 kişinin bulunmadığının kameralarla tespit edilmesi üzerine polis M.S.G’yi göz altına aldı. M.S.G, İç Hatlar Terminali Kısım Amirliği’nde ilk ifadesi alındıktan sonra Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. M.S.G, şubeye götürülürken yüzünü montunun kapşonuyla kapattı. Yolcular aramanın ardından başka bir uçakla Diyarbakır’a uçurulurken Türk Hava Yolları’nın şirketi zarara uğratan M.S.G’ye dava açacağı öğrenildi.

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Türk Hava YollarıTHYİstanbulDiyarbakırasılsız bomba ihbarı

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