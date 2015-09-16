Diyarbakır'da özel harekat şubesi mühimmat deposunda patlama

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi mühimmat deposunda belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada ölen ve yaralanan olmadı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün Silvan İlçesi karayolu üzerinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün mühimmat deposunda bugün saat 14.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Cihan Haber Ajansı'ndaki habere göre, patlama ile birlikte depoda yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ambulansları ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ölen ve yaralanan olmazken, çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Patlama terör saldırısı olabileceği olasılığı üzerine bölgeye aynı zamanda çok sayıda polis ekipleri de sevk edildi. Yetkililer, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.