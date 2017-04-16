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BBC Türkçe

Diyarbakır'da oy kullanılan okulun bahçesinde silahlı kavga: 3 ölü

Çermik ilçesinin Yabanardı köyünde referandum sandıklarının kurulduğu okulun bahçesinde çıkan kavgada 3 kişi öldü. CHP Çermik İlçe Başkanı çatışmanın "Evet-Hayır kavgası" olduğunu söyledi. AKP Gençlik Kolları'ndan Harun Armağan ise kavganın aile içi bir p

16 Nisan 2017 18:38

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinin Yabanardı köyünde referandum sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi öldü.

Çernik'e 30 kilometre uzakta bulunan köyde sabah 09.30 sıralarında çıkan kavgada tabanca ve bıçak gibi silahlar kullanıldı. Kavgada aynı aileden Abdülrezzak Yıldız, Şeyhmus Yıldız ve İdris Yıldız hayatını kaybetti.

Kavganın ardından çatışmaya karışan köy muhtarı Hıdır Yıldız'ın oğulları Mehmet Yıldız ve Tahir Yıldız gözaltına alındı.

BBC Türkçe'nin konuştuğu parti yetkililerinden CHP Çermik İlçe Başkanı Mehmet Emin Ekinci, "Köyün muhtarı Hıdır, bu kişileri vurdu. Hıdır AKP'liydi. Öldürülenler ise 'Hayır' oyu kullananlar. Olay kısaca 'Evet-Hayır kavgası' maalesef" dedi.

AKP Gençlik Kolları'ndan Harun Armağan ise olayın siyasi bir nedeninin olmadığını söyledi.

Harun Armağan, kavga eden kişiler arasında aile içi problem olduğunu, bu kişilerin okul bahçesinde karşılaşınca tartışmaya başladıklarını belirterek, "Referandum tercihiyle bu olayın hiçbir alakası yok." dedi.

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