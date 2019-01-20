Diyarbakır'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde merkez Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü yakınında meydana geldi. Çarıklı Mahallesi yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 AF 766 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, yan yatan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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