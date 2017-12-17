Diyarbakır'da otomobil takla attı: 2'si ağır 5 yaralı

İhsan YILMAZ/SİLVAN(Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR- Silvan karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada 2\'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolunun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. 12 AN 404 plakalı otomobil, sürücüsününnün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada araç içinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından yol tek şeritli olarak kontrollu şekilde trafiğe açıldı. Kazada yaralanan 5 kişiden 2\'sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken soruşturma başlatıldı.



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