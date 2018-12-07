Diyarbakır'da otobüs kamyona çarptı: 4 ölü, 5'i ağır 25 yaralı (3)- Yeniden

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Çınar ilçesi yakınlarında, Büyükşehir Belediyesi\'ne ait yolcu otobüsü, yağışlı ve sisli havada kontrolden çıkıp, önündeki kum yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada 4 kişi öldü, 5\'i ağır 25 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır- Mardin karayolunun 25\'inci kilometresinde, Çınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'ne ait, 21 AAE 344 plakalı yolcu otobüsü, yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesinin çok düşük olduğu akşam saatlerinde, önünde seyreden kum yüklü 21 VF 040 plakalı kamyona arkadan çarptı. Yoldan geçen araç sürücülerinin haber vermesi üzerine kaza bölgesine, çok sayıda UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çarpma sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi hayatını kaybederken, 5\'i ağır 25 kişi de yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan yolcular, UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kısa süren çalışmasıyla çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza bölgesinde yapılan yaralılar, kent merkezindeki özel ve devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza bölgesinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, ikinci bir kazanın yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı. Kaza bölgesindeki çalışmalar devam ediyor.



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