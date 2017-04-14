Diyarbakır'da operasyonlar: Gözaltına alınanlar arasında HDP'nin sandık görevlileri de var

Hatice Kamer

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen bombalı saldırı sonrası şüpheli sıfatıyla dört kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliği aynı gece gerçekleştirilen operasyonlarda 172 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) gözaltına alınanlar arasında partilerinin il ve ilçe yöneticileri bulunduğunu açıkladı. HDP gözaltına alınanlar arasında "çok sayıda da sandık görevlisi" olduğunu duyurdu.

Bazı haberlerde bu sayının 70 civarında olduğu yazılmakla birlikte, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) avukatlarından Şivan Ay, ellerinde kesin bir rakamın olmadığını söyledi.

Şivan Ay, dosyalardaki 'kısıtlılık kararı' nedeniyle gözaltıların gerekçesinin belirtilmediğini de ifade etti:

"Bu ortak operasyona gözaltına alınanlar arasında çok sayıda seçim sandık üyelerinin olduğunu biliyoruz. Birçoğu farklı yerlerde gözaltında... Bu yüzden kaç sandık üyesi gözaltında, netleştiremedik daha.

"Bu insanlar arasında esnaf olanı da var, pazarcısı da, stajyer avukatı da. Hepsinin tek ortak noktası HDP-DBP'yi desteklemeleri. Üçü, beşi, dışında birbirlerini tanımıyorlar bile ama ortak bir operasyonda aynı şüpheyle hepsi gözaltına alınmış.”

Gözaltına alınanlar arasında CHP üyeleri de var

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, Eğitim-Sen'li oldukları gerekçesiyle 15 sandık başkanlığı görevinin iptal edildiğini söyledi.

Kulp, Lice, Hani, Hazro, Kocaköy ilçelerinde 13 köyde sokağa çıkma yasağının olduğunu hatırlatan Yiğitalp, bu bölgelerde sandık güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunda ciddi şüphelerinin olduğunu açıkladı:

"Orada sivil siyasetin söz söyleme zeminini ortadan kaldırıyorlar. Çok baskı var ve referandum meşruiyetini kaybediyor. Burada 'hayır' potansiyeli çok ama yüzlerce ihlal yaşanıyor. 'Evet' çalışması rahatlıkla yapılırken, 'hayır' çok eşitsiz zeminde kampanya yapmaya çalışıyor."

CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ise söz konusu operasyonlarda CHP Silvan ilçe teşkilatından bazı üyelerin gözaltına alındığını söyledi.

Mehmet Sayın, "Gözaltına alınanlar arasında dört sandık görevlimiz de var. Ancak ne için alındıklarını net olarak ifade etmemişler." dedi

Sayın, CHP'nin Çınar ilçesinde önerdiği bazı sandık başkanlığı görevlilerine de, "İyi ün sahibi olmadıkları" gerekçesiyle görev verilmediğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da bu gerekçenin daha önce böylesi bir durumda kullanılmadığını söyledi ve bunun bir ilk olduğunu söyledi:

"İyi ün sahibi olmamak' kavramı bir başvurunun iptali için ilk defa kullanılıyor. Bu hukukta olan bir kavram ama daha önce bir seçim çalışması için kullanılmamıştı. Bu kavram daha çok ahlaki durumlarda kullanılırdı. Burada çok sübjektif olarak ele alınmış.

"Sandık başkanlığı görevinden uzaklaştırılan kişilerin sabıkası da yok. Zaten sandık başkanı olmak için siyasi bir partiye üye olmamanız ve sabıkanızın olmaması gerekiyor. Bu seçim çok siyasallaştığı için bu tür kararlar görebiliyoruz. Sandıkta itiraz edebilecek kişileri uzaklaştırmak istiyorlar."