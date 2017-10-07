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Diyarbakır'da ölü ele geçen 5 PKK'lıdan 2'si örgütün üst düzey yöneticisi çıktı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kocaköy İlçesi Gözebaşı Köyü kırsalında 26 Eylül günü Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar'ın şehit edilmesi olayına katıldıktan sonra güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürülen PKK'lı teröristlerden 3'ünün üst düzey eleba

07 Ekim 2017 14:25

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Kocaköy İlçesi Gözebaşı Köyü kırsalında 26 Eylül günü Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar\'ın şehit edilmesi olayına katıldıktan sonra güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürülen PKK\'lı teröristlerden 3\'ünün üst düzey elebaşı olduğu belirlendi. Bu teröristlerden birisinin, Hakkari\'de kobra helikopterine füzeli saldırıda bulunan \'Torhildan Derviş\' kod adlı Müjdat Taşdemir, diğerinin terör örgütünün sözde \'Özgür Kadın Birlikleri\' ismini verdiği \'YJA Star\' elebaşı isimlerden \'Gülnaz Ege\' kod adlı Nuran Er ve diğerinin İçişleri Bakanlığı\'nın \'Gri renkli arananlar listesi\'nde yer alan ve sözde özel güç sorumlusu Sariye Amed kod adlı Sevim Solmuş olduğu açıklandı.
Diyarbakır Valiliği Kocaköy İlçesi Gözebaşı Köyü mülki sınırları içerisinde teröristlerle sağlanan silahlı çatışma sonucunda 26 Eylül 2017 salı günü Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar’ın şehit edilmesi ve 2 personelin hafif şekilde yaralanması olayı ile ilgili olarak soruşturma ve operasyonlar yapıldığını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:
\"İstihbari çalışmalar neticesinde; Diyarbakır İli Lice İlçesi Baharlar Köyü Gönen Mezrası’nın 620 metre güneydoğusunda silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilen 5 bölücü terör örgütü mensuplarından 1’inin terör örgütünün iddiasına göre Hakkari İli Çukurca İlçesi Çığlı Köyü mülki sınırları içerisinde, Cobra Taarruz Helikopteri’ne 13 Mayıs 2016 tarihinde füzeli saldırıda bulunan Torhildan Derwiş (K) Müjdat Taşdemir (TCKN: 40060489124, Enver ve Zahide oğlu, 02.01.1987 doğumlu, Van İli İpekyolu İlçesi Yenimahalle nüfusuna kayıtlı). Diğer 2 mensubunun; Sözde orta saha YJA Star (Özgür Kadın Birlikleri) sorumlularından Gülnaz Ege (K) Nuran Er (TCKN: 27430011772, Polat ve Bedia kızı, 10.07.1972 doğumlu, Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Karacaören Köyü nüfusuna kayıtlı), İçişleri Bakanlığı’nın gri renkli arananlar listesinde yer alan ve sözde özel güç sorumlusu Sariye Amed (K) Sevim Solmuş (TCKN:12464054062, Mustafa ve Zeynep kızı, 03.03.1981 doğumlu, Diyarbakır İli Hani İlçesi Seren Köyü nüfusuna kayıtlı), isimli teröristler olduğu yönünde bilgiler elde edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

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