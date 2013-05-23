Diyarbakır'da OHAL mirası çöp konteyner yasağı bitti

Diyarbakır'da 1990'lı yıllarda OHAL döneminde kaldırılan çöp konteynerları 20 sene sonra şehre geri döndü. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in yakın dönemde şehirde çöplerin yere atılmasına karşın başlattığı kampanya kapsamında afişler asılmış, halk çöpleri yere atmaması yönünde uyarılmıştı.

Bağlar ilçesinde esnaf olan Mehmet Alaş, çöp kovalarının caddelere konulmasının çevre temizliğine olumlu etki yapacağını belirterek vatandaşların memnuniyetini dile getirdi. Alaş, "Güvenlik gerekçesiyle kaldırılan çöp kovaları caddelere tekrar konuluyor. Bağlar başta olmak üzere Diyarbakır'ın en işlek cadde ve sokaklarına çöp kovaları takıldı ve takılmaya da devam ediliyor. Çöp kovalarının konulmasıyla çevre temizliği bitmiyor. Bunun için halkımızın duyarlı olması gerekiyor" dedi.

'Çalışmayı destekliyoruz'

Yenişehir esnafından Recep Kaya, gecikmiş olan bu çalışmanın yapılmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Çöp kovalarının olmaması nedeniyle çöpleri, yol ve cadde kenarlarına bırakmak zorunda kaldıklarını hatırlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Çöp kovalarının olmamasının olumsuzluklarını çok yaşadık. Çünkü cadde köşelerine veya sokak başlarına zorunlu olarak çöpler atılıyordu. Açıkta olan çöpler nedeniyle kötü kokular her tarafı sarıyor ve insanlar rahatsız oluyordu. Şimdi böyle bir sıkıntı kalmadı. Gördüğümüz kadarıyla belediyeler kentin çeşitli yerlerine çöp kovalarını kuruyorlar. Bu çalışma hem insan sağlığı hem de kent temizliği için olumludur."

Ekrem Baylan adlı vatandaş ise Diyarbakır'ın daha önce kirlilikle gündeme gelmesine üzüldüklerini ifade ederek "Bu tablo bizleri çok üzdü. Şimdi el ele verip güzel ve temiz bir Diyarbakır yaratmalıyız" şeklinde konuştu.