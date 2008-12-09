Diyarbakır'da öğrencilere güneş enerjisi eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Güneşevi Eğitim ve Uygulama Parkı'nı ziyaret eden binlerce öğrenci, tüm ihtiyaçları güneş enerjisiyle sağlanan evde güneşten nasıl yararlanılacağını öğreniyor.



AB tarafından finanse edilen, Devlet Planlama Teşkilatının koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen ve Büyükşehir Belediyesince hizmete sunulan Güneşevi Eğitim ve Uygulama Parkı, açılışından bu yana yerli ve yabancı konuklarının yanı sıra öğrencilerin de ilgi odağı oldu. Bugüne kadar 31 okuldan 3 bini ilköğretim olmak üzere 11 binin üzerinde öğrenci Güneşevini ziyaret etti. Türkiye'nin ilk Güneşevi'nde, ziyaretçilere, yılda 3 bin 300 saatgüneş alan kentte, güneş enerjisinin yemekten ısınmaya ve aydınlatmaya kadar tüm alanlarda pratik uygulamayla güneş enerjisinde nasıl yararlanılacağı anlatılıyor.



Güneşevi Eğitim ve Uygulama Parkı Yöneticisnin yaptığı açıklamada, Haziran 2008'de fonların yanı sıra yerel sponsorlarında desteğiyle 125 bin YTL'ye mal olan Güneşevi'nin büyük ilgi gördüğünü söyledi.



Aydeniz, Güneşevi'nin, çocuklara eğitim desteği vermek üzere hazırlanmış bir yer olarak tasarlandığını, planlanan hedefleri de yakaladıklarını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:



''Evimiz doğal koşulların kullanılmasıyla kendi enerjisini üretiyor. Isıtma ve soğutma sistemlerinin büyük bir bölümü güneş ve toprağın altındaki sabit ısıyı kullanarak elde ediyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin toprağın 3 metre altını kazıdığınızda ısı sabitlenir. Toprağın altına döşediğimiz borular sayesinde kışın sıcak yazın da serinlik sağlanıyor. Bir çeşit klima görevi görüyor. Evin duvarlarındaki kum sayesinde de güneş ışınlarını sıcaklığa dönüştürüp geceden sabaha da bizi ısıtması için kullanıyoruz.''



İkinci güneşevi Bursa'ya



Çocuklara küresel ısınma ve buna bağlı küresel mevsim değişikliğini de anlattıklarını bildiren Güneşevi Eğitim ve Uygulama Parkı Yöneticisi Aydeniz, ''Çocukları bu konularda bilinçlendirdiktensonra, yakın bir gelecekte fosil yakıtların da tükeneceğini de hesaba katarak yenilenebilir enerji kaynakları konusunda bilinç oluşturmaya çalışıyoruz'' dedi.



Gültekin Aydeniz, Türkiye'nin ikinci Güneşevi'ni Bursa'nın Ürünlü köyünde kendi projelerinin de mimarı olan Çelik Erengezgin tarafından yapıldığını, talep üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde benzer bir çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti.



Avrupa ülkeleri arasında güneş bakımından Malta, Portekiz, Kıbrıs ve İspanya'dan sonra Türkiye'nin 5. sırada olduğunu belirten Aydeniz, ''Türkiye'de yıllık güneşlenme saati 2 bin 600 saat. Güneydoğu Anadolu ortalaması 3 bin 20, Diyarbakır ortalaması ise 3 bin 300 saattir'' diye konuştu.



