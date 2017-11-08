Diyarbakır'da norko-terör operasyonu: Silah ve 161.5 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Hazro İlçesi kırsal kesiminde düzenlenen narko-terör operasyonu kapsamında, 5 ayrı adreste yapılan aramada, 54.4 kilo toz ve 109.1 kilo olmak üzere toplam 161.5 kilo esrar, 1 Kalaşnikof, ruhsatsız 2 av tüfeği ve bol miktarda mermi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği, Hazro İlçesi Meşebağları Köyü kırsalında düzenlenen narko-terör operasyonu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında, Hazro İlçesi Meşebağları Köyü\'nde 7 Kasım 2017 Salı günü 5 ayrı adres, 2 ayrı araç ve mücavir bölgede aramalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Adli ve temas aramaları sonucu 52.4 kg toz, 109.1 kilo kubar olmak üzere piyasa değeri 1 milyon 877 bin lira olan toplam 161.5 kilo esrar maddesi ile 1 hassas terazi, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 muhtelif şarjör, 253 muhtelif fişek, 2 çalıntı motosiklet ve 1 sahte plakalı araç ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince ele geçirilen silah, mühimmat, araç ve uyuşturucu maddeleri muhafaza, 6 şüpheli ise, gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ile narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

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