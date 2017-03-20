T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da Newroz için asılan pankart ve afişlere logo düzeltmesi

DTK'nın resmi sıfata sahip olmadığı gerekçesiyle afiş ve pankartlardaki logolar kapatıldı

20 Mart 2017 16:35

Diyarbakır'daki Newroz kutlamaları için kentin birçok noktasına asılan pankart ve afişin altında yer alan DTK logosu, valilik tarafından kabul görmedi.

HDP Parti Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ile Ahmet Türk'ün konuşacağı, 11.00- 15.00 saatleri arasında izin verilen kutlamalar Merkez Bağlar İlçesi'nde Newroz Parkı'nda yapılacak. Kutlama duyurusu için şehrin pek çok yerine asılan afiş ve pankartlarda DTK, DBP ve HDP logoları yer alırken, DTK'nın resmi bir sıfatı olmadığı gerekçesiyle silinmesini istedi, bunun üzerine yeni bir formul bulundu.

DHA'ın haberine göre Merkez Bağlar İlçesi’nde Nevruz Parkı’nda yarın yapılacak kutlamalar için Diyarbakır Valiliği’nden izin alan tertip komitesi, kentin birçok yerine asmak için pankart ve afiş hazırladı.

Logoya bantlı çözüm

Üzerinde, ‘Newroz Piroz be, Amed Newroz’una tüm halkımız davetlidir. 21 Mart 2017. Newroz Parkı’ yazılan pankart ve afişlerin altına tertip komitesinin karşısına DTK, DBP ve HDP’nin logoları yerleştirildi. Valilik DTK’nın resmi bir sıfatı bulunmadığını bildirerek bunu kabul etmedi ve silinmesini istedi. Bunun üzerine yeni bir formül bulundu.

Önceden hazırlanan yüzlerce afiş ve pankartın üzerindeki DTK’nın yanı sıra, DBP ve HDP logolarının da üzeri şeffaf bir bant ile kapatıldı. Bulunan formül ile söz konusu pankart ve afişlerin toplatılması önlenmiş oldu.

ETİKETLER

NewroznevruzkutlamalarOsman BaydemirAhmet TürkDiyarbakırİstanbul

İlgili Haberler

İstanbul’da Newroz üç bölgede kutlanacak

Etkinliklerin 21 Mart Salı günü yapılması bekleniyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24