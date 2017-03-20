Diyarbakır'da Newroz için asılan pankart ve afişlere logo düzeltmesi

Diyarbakır'daki Newroz kutlamaları için kentin birçok noktasına asılan pankart ve afişin altında yer alan DTK logosu, valilik tarafından kabul görmedi.

HDP Parti Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ile Ahmet Türk'ün konuşacağı, 11.00- 15.00 saatleri arasında izin verilen kutlamalar Merkez Bağlar İlçesi'nde Newroz Parkı'nda yapılacak. Kutlama duyurusu için şehrin pek çok yerine asılan afiş ve pankartlarda DTK, DBP ve HDP logoları yer alırken, DTK'nın resmi bir sıfatı olmadığı gerekçesiyle silinmesini istedi, bunun üzerine yeni bir formul bulundu.

DHA'ın haberine göre Merkez Bağlar İlçesi’nde Nevruz Parkı’nda yarın yapılacak kutlamalar için Diyarbakır Valiliği’nden izin alan tertip komitesi, kentin birçok yerine asmak için pankart ve afiş hazırladı.

Logoya bantlı çözüm

Üzerinde, ‘Newroz Piroz be, Amed Newroz’una tüm halkımız davetlidir. 21 Mart 2017. Newroz Parkı’ yazılan pankart ve afişlerin altına tertip komitesinin karşısına DTK, DBP ve HDP’nin logoları yerleştirildi. Valilik DTK’nın resmi bir sıfatı bulunmadığını bildirerek bunu kabul etmedi ve silinmesini istedi. Bunun üzerine yeni bir formül bulundu.

Önceden hazırlanan yüzlerce afiş ve pankartın üzerindeki DTK’nın yanı sıra, DBP ve HDP logolarının da üzeri şeffaf bir bant ile kapatıldı. Bulunan formül ile söz konusu pankart ve afişlerin toplatılması önlenmiş oldu.