T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul’da Newroz üç bölgede kutlanacak

Etkinliklerin 21 Mart Salı günü yapılması bekleniyor

19 Mart 2017 19:58

İstanbul’da, 21 Mart Salı günü Newroz, 3 bölgede kitlesel bir şekilde kutlanacak.

Gazete Şujin'de yer alan habere göre bu yıl “Mutlaka Kazanacağız” sloganıyla kutlanmaya başlanan Newroz’a birçok yerde izin çıkmadı. İstanbul’da da Bakırköy Halk Pazarı’nda kutlanmak istenen Newroz’a valilik izin vermedi. Bunun üzerine halkın Newroz ateşini tüm ilçelerde yakacağı belirtildi. Bu akşam da İstanbul’un tüm ilçe ve mahallelerinde halk kendi inisiyatifiyle Newroz’u kutlayacak. 21 Mart Salı Günü ise 3 bölgede kitlesel bir şekilde kutlanması bekleniyor.

İstanbul’daki 21 Mart günü bölge bölge Newroz kutlamaları şu şekilde:

Birinci Bölge: Sultanbeyli ilçesi Hamidiye Mahallesi ve Kartal Meydan

İkinci Bölge: Sultangazi ilçesi Gazi Şehir Parkı ve Gaziosmanpaşa Mahallesi Karayolları Meydanı

Üçüncü Bölge: Bağcılar ilçesi Kirazlı Mahallesi Metro Meydanı ve Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi Kadriye Moroğlu Lisesi arkası

 

 

ETİKETLER

istanbulnewrozkutlamanerede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24