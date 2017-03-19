İstanbul’da Newroz üç bölgede kutlanacak

İstanbul’da, 21 Mart Salı günü Newroz, 3 bölgede kitlesel bir şekilde kutlanacak.

Gazete Şujin'de yer alan habere göre bu yıl “Mutlaka Kazanacağız” sloganıyla kutlanmaya başlanan Newroz’a birçok yerde izin çıkmadı. İstanbul’da da Bakırköy Halk Pazarı’nda kutlanmak istenen Newroz’a valilik izin vermedi. Bunun üzerine halkın Newroz ateşini tüm ilçelerde yakacağı belirtildi. Bu akşam da İstanbul’un tüm ilçe ve mahallelerinde halk kendi inisiyatifiyle Newroz’u kutlayacak. 21 Mart Salı Günü ise 3 bölgede kitlesel bir şekilde kutlanması bekleniyor.

İstanbul’daki 21 Mart günü bölge bölge Newroz kutlamaları şu şekilde:

Birinci Bölge: Sultanbeyli ilçesi Hamidiye Mahallesi ve Kartal Meydan

İkinci Bölge: Sultangazi ilçesi Gazi Şehir Parkı ve Gaziosmanpaşa Mahallesi Karayolları Meydanı

Üçüncü Bölge: Bağcılar ilçesi Kirazlı Mahallesi Metro Meydanı ve Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi Kadriye Moroğlu Lisesi arkası