Diyarbakır'da Nevruz kutlamasında Kemal Kurkut'u öldüren polisin tutuklanma talebine ret

Kemal Kurkut’un Diyarbakır Nevruz'unda polis kurşunuyla öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada, üniversite öğrencisini vuran polisin tutuklanma talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında üzeri çıplak olmasına rağmen polisin 'canlı bomba olduğunu' iddia ettiği üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'u öldüren polisin tutuklanma talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Ne olmuştu?

Kemal Kurkut, 21 Mart günü Diyarbakır Nevruz'unda kutlandığı alana gelmek isterken üzeri yarı çıplak olmasına rağmen 'canlı bomba şüphesi' iddiasıyla polisin açtığı ateşle vurularak öldürülmüştü.

Kurkut’un öldürülmesine ilişkin soruşturmada ifadesi alınan iki polisten biri serbest bırakılırken, tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen başka bir polis ise adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.

Kurkut’un polisler tarafından öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmaya gizlilik kararı getirilmişti.

Kurkut'un öldürülmesinin ardından geçen 7 ay sonra olayla ilgili iddianame hazırlanmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede polis memuru Y.Ş.’nin 'olası kastla adam öldürmek' suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanması istendi.

Kemal Kurkut ailesinin avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir’in mahkemeye serbest bırakılan polis memuru Y.Ş.’nin tutuklanması için dilekçe sunmuştu.