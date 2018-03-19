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Diyarbakır'da nevruz kutlamalarına izin çıktı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valiliği, nevruz tertip komitesinin 21 Mart Çarşamba günü kent merkezinde kutlama için yaptığı başvuruyu onayladı

19 Mart 2018 21:30

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valiliği, nevruz tertip komitesinin 21 Mart Çarşamba günü kent merkezinde kutlama için yaptığı başvuruyu onayladı.
Halkların Demokratik Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi ve Demokratik Toplum Kongresi ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yer aldığı nevruz tertip komitesi, 21 Mart günü kent merkezinde nevruz kutlaması için geçen günlerde Diyarbakır Valiliği\'ne başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren valilik, nevruz tertip komitesine gönderdiği yazıda, kutlamaların saat 11.00 ile 15.00 arasında yapılabileceğini bildirdi.

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