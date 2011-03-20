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Yaşam

DİYARBAKIR'DA NEVRUZ KUTLAMALARI BAŞLADI DİYARBAKIR (A.A)

20 Mart 2011 13:56

-DİYARBAKIR'DA NEVRUZ KUTLAMALARI BAŞLADI DİYARBAKIR (A.A) - 20.03.2011 - Diyarbakır'da Barış ve Demokrasi Partisince (BDP) düzenlenen Nevruz etkinliği başladı. BDP Diyarbakır İl Başkanlığınca, Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılacak vatandaşlar, şehrin 16 noktasından Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli özel firmalara ait araçlarla ücretsiz olarak getirildi.  Yoğun katılımın olduğu etkinliğe gelenler, güvenlik güçlerince üzerleri alındıktan sonra alana alındı. Etkinliğe aralarında BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Demokratik Toplum Kongresi Genel Başkanı Ahmet Türk ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de bulunduğu çok sayıda kişi katılıyor. Etkinliğin saat 16.00'da sona ereceği bildirildi.

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