T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da Nevruz hazırlığı: Gözler Öcalan'ın mesajında

Geçen hafta KCK'den yapılan açıklama ve BDP Eşbaşkanı Demirtaş'ın çatışmasızlığın akıbetine dair bilginin Öcalan'dan geleceği beyanatı, bugün Nevruz alanında okunacak

21 Mart 2014 12:22


Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından 21 Mart günü Diyarbakır’da kutlanacak Nevruz Bayramı öncesinde kentte hazırlıklar sürüyor. Birçok otelde yer kalmadığı belirtilirken, Nevruz kutlamasının yapılacağı merkez Bağlar ilçesindeki Newroz Parkı'nda gruplar toplanmaya başladı. Abdullah Öcalan'ın mesajını Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan okuyacak.

Aralarında BDP'nin de bulunduğu tertip komitesince düzenlenen Nevruz kutlamasına katılmak için kentin farklı noktalarından belediyeye ait araçlarla ücretsiz parka taşınan vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle yaklaşık bir kilometre mesafede araçlardan inerek, yaya olarak alana alınıyor.

Vatandaşların büyük bölümünün tertip komitesinin çağrısı doğrultusunda yöresel kıyafetlerle kutlamalara katıldığı görüldü.

Kürtçe ve Türkçe, ''Nevruz kutlu olsun'' yazılı flamaların asıldığı alana girişler sırasında tertip komitesinin de görevlendirdiği 10 bin kişi alandaki koordinasyonu sağlıyor.


Bazıları yöresel kıyafet giyinen ve zabıta ekiplerince park alanı dışında belirlenen yerlere yerleştirilen çok sayıda seyyar satıcı alanda yemek, tatlı, su ve ciğer kebap satıyor.

Platformda aralarında Kürtçe, Türkçe, Arapça, Süryanice'nin de yer aldığı 10 dilde, "Nevruz kutlu olsun" pankart yer alıyor.

Çok sayıda televizyon kanalının canlı olarak yayınlayacağı kutlamayı izlemek için yurt içi ve yurt dışından Diyarbakır'a gelen 350'yi aşkın gazeteci akreditasyon yaptırdı.

Alanda toplanan gruplar, müzik yayını eşliğinde halay çekerek eğlenmeye başladı. Çocuklar alanın yakınındaki parkta oyun oynarken, bazı aileler de çimlere serdikleri kilimlerin üzerine piknik yapıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelmeye başlayan bazı vatandaşlar beraberinde getirdikleri çay ve malzemelerle, kimileri de seyyar satıcılardan satın aldıkları ciğer kebapla kahvaltılarını yapıyor.

Parkın etrafındaki açık arazide top oynayan çocuklar, parkta çay içenler ve halay çekenlerle alanda tam bir karnaval havası yaşanıyor.

ETİKETLER

diyarbakırabdullah öcalanmesajotelleri dolduçöüzm sürecikck

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24