Diyarbakır'da Nevruz hazırlığı: Gözler Öcalan'ın mesajında



Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından 21 Mart günü Diyarbakır’da kutlanacak Nevruz Bayramı öncesinde kentte hazırlıklar sürüyor. Birçok otelde yer kalmadığı belirtilirken, Nevruz kutlamasının yapılacağı merkez Bağlar ilçesindeki Newroz Parkı'nda gruplar toplanmaya başladı. Abdullah Öcalan'ın mesajını Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan okuyacak.

Aralarında BDP'nin de bulunduğu tertip komitesince düzenlenen Nevruz kutlamasına katılmak için kentin farklı noktalarından belediyeye ait araçlarla ücretsiz parka taşınan vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle yaklaşık bir kilometre mesafede araçlardan inerek, yaya olarak alana alınıyor.

Vatandaşların büyük bölümünün tertip komitesinin çağrısı doğrultusunda yöresel kıyafetlerle kutlamalara katıldığı görüldü.

Kürtçe ve Türkçe, ''Nevruz kutlu olsun'' yazılı flamaların asıldığı alana girişler sırasında tertip komitesinin de görevlendirdiği 10 bin kişi alandaki koordinasyonu sağlıyor.



Bazıları yöresel kıyafet giyinen ve zabıta ekiplerince park alanı dışında belirlenen yerlere yerleştirilen çok sayıda seyyar satıcı alanda yemek, tatlı, su ve ciğer kebap satıyor.

Platformda aralarında Kürtçe, Türkçe, Arapça, Süryanice'nin de yer aldığı 10 dilde, "Nevruz kutlu olsun" pankart yer alıyor.

Çok sayıda televizyon kanalının canlı olarak yayınlayacağı kutlamayı izlemek için yurt içi ve yurt dışından Diyarbakır'a gelen 350'yi aşkın gazeteci akreditasyon yaptırdı.

Alanda toplanan gruplar, müzik yayını eşliğinde halay çekerek eğlenmeye başladı. Çocuklar alanın yakınındaki parkta oyun oynarken, bazı aileler de çimlere serdikleri kilimlerin üzerine piknik yapıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelmeye başlayan bazı vatandaşlar beraberinde getirdikleri çay ve malzemelerle, kimileri de seyyar satıcılardan satın aldıkları ciğer kebapla kahvaltılarını yapıyor.

Parkın etrafındaki açık arazide top oynayan çocuklar, parkta çay içenler ve halay çekenlerle alanda tam bir karnaval havası yaşanıyor.