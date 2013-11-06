Diyarbakır'da 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' tabelası kaldırıldı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçesi Büyükalp Caddesi üzerinde asılı bulunan 'Ne mutlu Türk'üm diyene' yazısı ile Diyarbakır'ı simgeleyen karpuz figürünün bulunduğu 20 metre uzunluğundaki tabela valilik kararıyla akşam saatlerinde kaldırıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre karayolları işçileri, iki vinç yardımı ile tabelayı bulunduğu yerden kaynakla keserek indirdi. 1980 askeri darbesinin ardından asıldığı belirtilen tabelanın indirilişini bölgeden geçen vatandaşlar, 'tarihi an' diyerek fotoğrafladı.

Diyarbakır Barosu avukatlarından Mahsuni Karaman, bir süre önce Diyarbakır Valiliği'ne dilekçe ile başvuru yaparak tabelanın kaldırılmasını istemişti. Karaman, başvurusunda, tabelanın 12 Eylül 1980 askeri darbenin ürünü olduğunu belirterek, demokratikleşme paketi ile bir çok düzenleme yapıldığını ve bu tabelanın da paket kapsamında kaldırılması gerektiğini savunmuştu. Karaman, dilekçesinde, 'Demokratikleşme olarak nitelenen tüm çabalara rağmen halen mensubu olduğum 2 milyon Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına 'Ne mutlu Türk’üm diyene' şeklinde hitap eden bir resmi anlayış ürünü olan bu yazının muhafazası anti demokratik olup Büyükalp Caddesi Vilayet Kavşağı’nda yer alan bu yazının silinmesini veya tabelanın kaldırılmasını saygılarımla talep ederim' demişti.