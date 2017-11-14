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Diyarbakır'da müteahhitlik bürosunu basan şüpheli, teslim oldu

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, müteahhitlik bürosunu basarak tabanca ile sekreter F

14 Kasım 2017 16:47

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, müteahhitlik bürosunu basarak tabanca ile sekreter F.D.\'yi yaralayan F.E., dün gece polise teslim oldu. Kendisi de müteahhit olan şüpheli ifadesinde, korkutma amacıyla silah kullandığını, sekreteri de yanlışlıkla vurduğunu söyledi.
Merkez Kayapınar İlçesi Peyas Mahallesi\'ndeki iş merkezinin 4\'üncü katında bulunan mütteahitlik bürosunu dün tabanca ile basarak sekreter F.D.\'yi yaralayan ve olaydan sonra kaçan F.E., dün gece Alişan Polis Merkezi\'ne giderek teslim oldu. Kendisi de müteahhit olan F.E. polise verdiği ilk ifadede, yaklaşık 20 bin lira alacağı olduğunu, korkutmak amacıyla silah kullandığını, sekreteri de yanlışlıkla vurduğunu söyledi. F.E.\'nin, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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