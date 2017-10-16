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Diyarbakır'da mühimmat deposu yakınında yangın

Yangının kontrol altına alındığı bildirildi

16 Ekim 2017 19:48

Diyarbakır'ın Ergani ile Çermik ilçesi arasında bulunan askeri birliğe ait mühimmat deposunun bulunduğu alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. 

DHA'nın haberine göre, Ergani ile Çermik ilçeleri arasındaki karayolu üzerinde yer alan, Diyarbakır'daki 7'nci Kolordu Komutanlığı'na ait Mühimmat Bölük Komutanlığı sahası yakınlarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye tedbir amaçlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürdü. Güvenlik güçleri de bölgede tedbir aldı. 

Valilikten açıklama

Öte yandan Diyarbakır Valiliği'nden yangınla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yangının, iddia edildiği gibi 52'nci Mühimmat Birlik Komutanlığı'nda meydana gelmediği belirtilen valilik açıklamasında, "Askeri alanın dışında, tarlada meydana gelen anız yangınından ibarettir. Devletimizin ilgili kurumları tarafından ivedilikle müdahale edilerek, yangın, söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. 52'nci Mühimmat Birlik Komutanlığı'yla ilgili herhangi bir olumsuzluk, söz konusu değildir" denildi. 

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