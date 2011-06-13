-DİYARBAKIR'DA MİLLETVEKİLİ SEÇİLENLER ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - Diyarbakır'da AK Parti 5, bağımsızlar 6 milletvekilliği kazandı. Seçilen Milletvekili : 11 PARTİ ADI Milletvekili adı soyadı ---------------------- ------------------------------- AK PARTİ MEHMET MEHDİ EKER AK PARTİ MEHMET GALİP ENSARİOĞLU AK PARTİ MİNE LÖK BEYAZ AK PARTİ MEHMET SÜLEYMAN HAMZAOĞULLARI AK PARTİ CUMA İÇTEN BAĞIMSIZ LEYLA ZANA BAĞIMSIZ NURSEL AYDOĞAN BAĞIMSIZ EMİNE AYNA BAĞIMSIZ MEHMET HATİP DİCLE BAĞIMSIZ ŞERAFETTİN ELÇİ BAĞIMSIZ ALTAN TAN