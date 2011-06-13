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Politika

DİYARBAKIR'DA MİLLETVEKİLİ SEÇİLENLER ANKARA (A.A)

13 Haziran 2011 04:58

-DİYARBAKIR'DA MİLLETVEKİLİ SEÇİLENLER ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - Diyarbakır'da AK Parti 5, bağımsızlar 6 milletvekilliği kazandı. Seçilen Milletvekili : 11 PARTİ ADI                     Milletvekili adı soyadı         ----------------------        ------------------------------- AK PARTİ                      MEHMET MEHDİ EKER               AK PARTİ                      MEHMET GALİP ENSARİOĞLU         AK PARTİ                      MİNE LÖK BEYAZ                  AK PARTİ                      MEHMET SÜLEYMAN HAMZAOĞULLARI   AK PARTİ                      CUMA İÇTEN                      BAĞIMSIZ                      LEYLA ZANA                      BAĞIMSIZ                      NURSEL AYDOĞAN                  BAĞIMSIZ                      EMİNE AYNA                      BAĞIMSIZ                      MEHMET HATİP DİCLE              BAĞIMSIZ                      ŞERAFETTİN ELÇİ                 BAĞIMSIZ                      ALTAN TAN                      

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