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Politika

Diyarbakır'da, MHP'li eski başkandan HDP'ye adaylık başvurusu

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- MHP Diyarbakır eski İl Başkanı Abdullah Arzakçı, HDP'ye Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı

12 Aralık 2018 20:54

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- MHP Diyarbakır eski İl Başkanı Abdullah Arzakçı, HDP\'ye Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı.
Diyarbakır\'da 2002-2009 yılları arasında MHP İl Başkanlığı yapan Abdullah Arzakçı, HDP Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvuruda bulundu. HDP\'nin başvuru için belirlediği son günde partinin İl Başkanlığına gelen Arzakçı, dosyasını teslim etti. Türk ve Kürt kardeşliğini pekiştirmek adına her türlü göreve hazır olduğunu belirten Abdullah Arzakçı, \"Hizmete talibim, birçok projem var. Parti de uygun görürse, Diyarbakır halkına projelerimle hizmet edeceğim\" dedi.

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