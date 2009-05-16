Diyarbakır’da MHP teşkilatı kapandı

MHP’nin Diyarbakır teşkilatı kapatılarak kapısına kilit vuruldu. Partililer, Yenişehir İlçesi İstasyon Caddesi üzerinde İl ve Merkez İlçe Başkanlığı’nın bulunduğu binadaki parti tabelaları ile bayrak ve flamaları indirdi.



MHP’nin Diyarbakır teşkilatı bugün kapatılarak kapısına kilit vuruldu. Partililer, Yenişehir İlçesi İstasyon Caddesi üzerinde İl ve Merkez İlçe Başkanlığı’nın bulunduğu binadaki parti tabelaları ile bayrak ve flamaları indirdi. Parti binasını boşaltan partililer, aylardır il ve merkez ilçede yönetim oluşturulamadığı gerekçesiyle teşkilatın kapatıldığını öne sürdü. MHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nı 4 yıl yapan Abdullah Arzakçı, parti binasının kapatılma sebebini bilmediğini söyledi. İki yıl önce milletvekili adayı olmak için görevinden istifa ettiğini söyleyen Arzakçı, seçimden sonra bir süre gayri resmi başkanlık yaptığını ancak bir yıldır ilgilenmediğini söyledi.





Diyarbakır’da MHP teşkilatının kapanmasına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kürt sorununa çözümüne ilişkin açıklamalarına karşı, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sert dille eleştirmesine tepki olarak kapatıldığı iddiaları ortaya atıldı.



