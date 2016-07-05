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Diyarbakır'da maytap yangına neden oldu; 3 ölü

Yangında 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

05 Temmuz 2016 17:21

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde çocukların sokakta oynadıkları maytapların düştüğü evde yangın çıktı. Yangında 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

DHA’nın haberine göre, Çermik ilçesi Çukur Mahallesi'ndeki eski Sezbe Hali yakınlarında, Balpetek Ailesi'ne ait evde çıkan yangında, 58 yaşındaki Makbule ve 2 yaşındaki Elif Balpetek ile 1 yaşındaki İbrahim Dalkılıç yanarak öldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, çevredeki ev ve işyerlerine sıçramasını önledi.

 Bayramda satılan maytapları alan çocukların patlattığı bir maytabın evin balkonuna sıçradı. Balkonda daha önceden yıkanıp kuruması için serilen yünlerin alev almasıyla diğer eşya da tutuşunca evi alev sardı. Evde bulunan ve hayatını kaybeden 2'si çocuk 3 kişinin ise dumandan zehirlenip bayıldıktan sonra yanarak can verdiği belirtildi.

 Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

 

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