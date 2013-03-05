Diyarbakır'da mayınlı tuzak

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde askeri konvoyun geçişi sırasında mayın patlatıldı. Saldırıda 4 asker hafif şekilde yaralandı.
Lice’de, askeri konvoyun geçişi sırasında yola döşenen mayının patlatılması sonucu 4 asker yaralandı.
Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Lice'ye 5 kilometre mesafedeki Tavşan Tepe mevkisinde saat 20.00 sıralarında, askeri konvoyun geçişi sırasında, yola döşenen mayının patlatıldığını söyledi.
Patlama sonucu, zırhlı kobra aracının etkilendiğini belirten Toprak, ''4 asker hafif şekilde yaralandı'' dedi.
Yaralı askerlerin Hani Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını bildiren Vali Toprak, ''Olay yerinde adli inceleme de sürüyor'' diye konuştu.