T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Diyarbakır'da mayınlı tuzak

Diyarbakır’ın Lice ilçesi yakınlarında askeri konvoyun geçişi sırasında yola döşenen mayının patlatılması sonucu 4 asker hafif şekilde yaralandı

05 Mart 2013 00:32

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde askeri konvoyun geçişi sırasında mayın patlatıldı. Saldırıda 4 asker hafif şekilde yaralandı.

Lice’de, askeri konvoyun geçişi sırasında yola döşenen mayının patlatılması sonucu 4 asker yaralandı.

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Lice'ye 5 kilometre mesafedeki Tavşan Tepe mevkisinde saat 20.00 sıralarında, askeri konvoyun geçişi sırasında, yola döşenen mayının patlatıldığını söyledi.

Patlama sonucu, zırhlı kobra aracının etkilendiğini belirten Toprak, ''4 asker hafif şekilde yaralandı'' dedi.

Yaralı askerlerin Hani Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını bildiren Vali Toprak, ''Olay yerinde adli inceleme de sürüyor'' diye konuştu.

ETİKETLER

mayınpatlamadiyarbakır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24