Diyarbakır'da mayına bastı denilen asker alnından vurulmuş!

Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde askerlik yapan Sezer Altundağ'ın "Mayına bastı" denilerek, cenazesi ailesine gönderildi. Ailesi, çocuklarının tek kurşunla alnından vurulduğunu belirterek, yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

DİHA'da yer alan habere göre; Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde askerlik yapan Sezer Altundağ'ın, mayına basarak yaşamını yitirdiği belirtilerek, cenazesi Bingöl'ün Sancak İlçesi Jandarma Karakolu'na gönderildi. Altundağ ailesine haber veren Sancak Jandarma Karakolu yetkilileri, mayına basması sonucu yaşamını yitirdiğini aktararak, cenazeyi ailesine teslim etti. Cenazeyi teslim almaya giden Altundağ'ın amcası Emin Altundağ, "Bize 'Oğlunuz çıktığı operasyonda, mayına basmış' dediler.

Ancak kefenini açtığımızda alnında tek kurşunla vurulduğunu gördük" dedi. Yeğeninin üç aylık asker olduğunu belirten Altundağ, mayına basan birinin cenazesinin tahrip olması gerektiğini, ancak yeğeninin cenazesinin sapasağlam olduğunu söyledi.

Bu durumu Sancak Jandarma Karakolu yetkililerine sorduklarını belirten Altundağ, "Komutan bana, 'Mayına basmış. İstersen cenazeyi al, istersen alma' dedi. Mayına basmadığını biliyoruz. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Yetkililer, bize mantıklı bir açıklama yapmak zorundadırlar" diye konuştu. En son 15 gün önce yeğeninden haber aldıklarını belirten Altundağ, "Bana mesaj atıp, kontör istemişti. Ben de hem kontör gönderdim hem de kendisini aradım. Bu son konuşmamız oldu. O günden sonra kimse ondan haber alamadı. Dün akşam cenazesini bize gönderdiler" dedi.

Altundağ, yeğeni Sezer Altundağ'ın cenazesini, bugün karakoldan alarak Bingöl merkeze bağlı Sütgölü Köyü'ne defnettiklerini kaydetti.