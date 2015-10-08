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Diyarbakır'da lise bahçesine el yapımı bomba atıldı

Meydana gelen patlamada şans eseri maddi hasar meydana geldi

08 Ekim 2015 19:56

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesindeki Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesine, bugün sabah saatlerinde PKK’lılar tarafından el yapımı bomba atıldı. Meydana gelen patlamada maddi hasar meydana geldi. 

Patlama olduğu sırada okul binasında derste bulunan öğrenciler büyük panik yaşadı.

Valilikten yapılan açıklamada, "8.10.2015 günü saat 11.30 sıralarında İlimiz Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesine, öğrencilerin eğitim ve öğretiminin devam ettiği sırada Terör örgütü mensuplarınca 1 adet el yapımı bomba (EYB) atılmıştır. Okul bahçesine atılan EYB sonucunda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamış, yapılan incelemelerde okulun içerisinde bulunan konteynerin çatısında maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak tahkikat devam etmektedir" denildi.

 

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