Diyarbakır'da 'Kutlu Doğum' mitingi yapıldı

Diyarbakır'da HÜDA PAR’a yakınlığıyla bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından 'Kutlu Doğum Haftası' etkinliği kapsamında Nevruz Parkı'nda miting düzenlendi. Geniş güvenlik önlemleri alınırken polis ekipleri etkinlik öncesi Nevruz Parkı'nda yaklaşık 5 saat bomba uzmanları ve köpeklerle arama yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Diyarbakır’da her yıl Hüda-Par’a yakınlığı ile bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu’nca düzenlenen Kutlu Doğum Haftasi etkinlikleri Bağlar İlçesi’nde bulunan Nevruz alanında yapıldı. Etkinliğe bölge illerinden de çok sayıda kişi katılırken, polis alanın etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Etkinliklere Mısır, Lübnan, Filistin, Moritanya, Irak, İran, Suriye ve Ürdün’den de davetlilerin katıldığı belirtildi. Etkinlik alanında kadınlar ve erkekler için ayrı bölümler oluşturulurken, büyük bir platform kuruldu.

Polis kayıtlarına göre etkinliğe yaklaşık 40 bin kişi katılırken, tertip komitesi yüz binden fazla kişinin alanda olduğunu söyledi.

Nevruz Parkı’nda yapılan kutlamalara katılanlar dört ayrı güvenlik noktasında arandı. 6-7 Ekim Kobani olaylarında öldürülen Yasin Börü'nün fotoğraflarının basılı olduğu tişörtleri giyildiği görüldü.

Nevruz kutlamalarından kalan fotoğraf ve afişler brandalarla kapatıldı. Etkinlik, saat13.00'da, Kuran-ı Kerim okunması ile başladı, platform üyelerinin konuşmalarıyla sürdü. Konuşmaların ardından Kürtçe mevlit okundu. Daha sonra ise, Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler okundu.

Etkinlikte konuşma yapan Peygamber Sevdalıları Platformu Dönem Sözcüsü Yahya Oğraş, bölgesel sorunların çatışarak değil, sulh ile çözülmesi gerektiğini söyledi. Mezhep farklılıklarının düşmanlık nedeni olmaması gerektiğini belirten Yahya Oğraş, şunları söyledi: "Farklılıkların üstünlük taslamak için kullanılması kabul edilemez. Ümmetin her zaman olduğu gibi ittihat birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ümmet bir olursa güçlüdür. Müslümanlar kardeştir. Farklılıklar üstünlük sebebi olmamalı, mezhep farklılıkları düşmanlıklar olmamalıdır. Hepimiz İslam ile şeref kazandık. Kürt ve Türk’e şeref veren aziz İslam’dır. Başımıza gelen musibetler İslam’dan uzaklaşmaktan kaynaklanıyor."

Bayrak gerginliği

Etkinliğin yapıldığı alanda çok sayıda Arapça yazılı flama bulunurken, bir gencin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bayrağını sallaması gerginliğe neden oldu. Organizasyon görevlileri gençten alanda hiç bir ülke bayrağı olmadığını söyleyerek bayrağı indirmesini istedi. Bayrağı sallayan genç ise alanda çok sayıda Filistin bayrağı olduğunu, onların da indirilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine görevliler izleyicilerin bulunduğu bölüme giderek Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bayrağını alıp, alandan çıkardı.

Polis kuş uçurmadı

Bağlar ilçesi Nevruz Parkı’nda yapılan kutlamalar için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polisin bariyerlerle çevirdiği alanda yaklaşık 5 saat bomba uzmanları ve köpeklerle arama yapıldı.

Alanın 4 tarafında bulunan girişler kadın ve erkek olmak üzere demir bariyerlerle ayrıldı.

Alana giren canlı yayın araçları ve protokol araçları ise bomba uzmanları tarafından aranarak içeri alındı.