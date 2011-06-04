Diyarbakır'da Kürtçe pankartlar ve MHP bayrakları yan yana

T24 - Diyarbakır'da 6 Haziran'daki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) mitingine katılım sağlayabilmek için il teşkilatı büyük çaba sarf ediyor. Kürtçe pankartlarla MHP bayraklarının yan yana olması kentteki siyasi atmosferi yansıtıyor.





Diyarbakır'da örgütleme yapılamadığı için Mayıs 2009 tarihinde tabelası indirilen ancak geçen yıl temmuz ayında tekrar açılan MHP Diyarbakır İl Teşkilatı, 6 Haziran'daki Devlet Bahçeli mitingine katılımı artırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Teyar Karakoç, mitinge katılımı artırmak için çevre il, ilçe ve köylere ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve vatandaşları bilgilendiklerini söyledi.

Genel başkanları Devlet Bahçeli'nin Kürt sorunuyla ilgili söylemlerini hep aynı parallellikte dile getirdiğini kaydeden Mehmet Teyar Karakoç, şöyle konuştu:

"Sayın Başbakan 2005 yılında Diyarbakır'da 'Kürt sorunu var, benim sorunumdur, bunu siyasi yollarla haledeceğim' demişti. Ama akabinde 'Kürt sorunu yoktur, Kürt kardeşlerimin sorunu vardır' dedi.

MHP Meclis'e girdiği zaman Sayın Başbakan'ın bir söylemi daha vardı. BDP ile MHP meclise girerse her gün kavga çıkar demişti. Ancak Meclis açılır açılmaz genel başkanımız Devlet Bahçeli, BDP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün elini tutmuş, Hasip Kaplan'ı ise yanına çağırmıştı. Ve bununla Meclis'in renklerini oluşturmuştu. Meclis'te MHP ile BDP arasında kavga yaşanmamış, komşuluk ilişkileri devam etmiştir. Ancak BDP ile AKP arasında Meclis'te bugüne kadar kavgalar hep süregeldi.

Sayın genel başkanımızın 11 yıl aradan sonra tekrar Diyarbakır'ı ziyaret ediyor. Genel başkanımız Kürt sorunuyla ilgili şimdiye kadar ne söylüyorsa Diyarbakır mitinginde de aynısını söyleyecek. Bölgedeki feodal zihniyetten bizi kurtaran Cumhuriyet'ten bugünlerde bir Kürt sorunuyla bizi tekrar eski Osmanlı dönemine döndürmek isteyenler var.

Sayın genel başkanımız Devlet Bahçeli Diyarbakır'da buna 'dur' demek için söylemlerini aleni bir şekilde ortaya koyacak. Bu miting bizim için bir milattır. Bizler muhtar olmak, aza olmak ve azap içinde yaşamak istemiyoruz."



BDP cephesinde bir tepki yok

MHP Diyarbakır İl Başkanı, mitingte herhangi bir provakasyonun ve olayın yaşanmayacağını da dile getirerek, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin asli unsunları olarak bir bütün içinde yaşamak istiyoruz. Yapacağımız mitingte herhangi bir provakasyonun, tehlikenin olmayacağını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Gerek BDP cephesinde gerekse vatandaş cephesinde herhangi bir tepki geleceğini tahmin etmiyorum. Herkes gönül rahatlığıyla mitinge gelebilir. Genel başkanımızı kucaklayıp dinliyebilir" dedi.



Diyarbakır'da renkli siyasi görüntü

Bu arada, Devlet Bahçeli'nin mitingi nedeniyle Diyarbakır'da ilk kez kentin merkezi durumunda bulunan Ofis semtinde Emniyet Müdürlüğü'nün yanındaki binada bulunan il başkanlığının önüne ve bazı caddelere MHP bayrakları asıldı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının üzerinde bulunduğu 'MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bin yıllık kardeşliği yaşamak ve yaşatmak için Diyarbakır'da' yazılı dev pankartlar ile vatandaşlar mitinge davet edildi.

Diyarbakır'ın Ofis semtinde "Demokratik Cumhuriyet, Demokratik Özerklik" vaadinde bulunan BDP destekli bağımsız adaylar, AK Parti, CHP, MHP diğer parti bayrakları kentin renkli siyasi görüntüsünü sergiledi.

Bazı caddelerde ise MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mitinge davet pankartının altındaki Diyarbakır İli Çevre Hizmetleri Birliği'nin Türkçe ve Kürtçe astığı "Mirove Azad, Civaka Azad, Xwezaya azad-Özgür insan, özgür toplum, özgür doğa" yazılı pankartlar dikkat çekti.

