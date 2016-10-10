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BBC Türkçe

Diyarbakır'da Kürtçe eğitim veren okul kapatıldı

Diyarbakır'da üç yıl önce Ferzad Kemanger adıyla açılan ve Kürtçe eğitim veren ilkokul, Valilik kararıyla kapatıldı

10 Ekim 2016 21:30

Hatice Kamer

Diyarbakır'da üç yıl önce Ferzad Kemanger adıyla açılan ve Kürtçe eğitim veren ilkokul, Valilik kararıyla kapatıldı. Okulun kapısı pazar günü polis ekipleri tarafından mühürlendi.

Bir, iki ve üçüncü sınıfların olduğu Ferzat Kemanger Kürtçe İlkokulu'na 250 öğrenci devam ediyordu.

Okulun öğretmenlerinden Adil Ercan, devletin asli görevinin okul kapatmak değil, açmak olduğunu söyleyerek durumun kabul eidlemez olduğunu ifade ediyor.

Hafta sonu tatilinde okul mühürlendiği için durumu öğrenci velilerinden öğrendiğini söyleyen Ercan, okula girilmemesi için dış kapıya mühürle birlikte kaynak yapıldığını da söyledi.

Okulun kapısına asılan mühürde 'mevzuata aykırı olarak faaliyet yürütülmesi gerekçesiyle kapatıldığı' belirtilmiş.

Konuyla ilgili Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy açıklama yapmadı. Okulun izinsiz faaliyet gösterdiği için kapatıldığı Valilik tarafından ifade edildi.

Hafta içi okula denetim yapamk için Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin geldiğini söyleyen Ercan, olumsuz herhangi bir şeyin yaşanmadığını söyledi:

"Cuma günü Bağlar Belediyesi'ne okulun kapatılacağı bildirilmiş ama biz itiraz için yasal bir süre tanınacağını düşündük. Pazar tatil olduğu için okulun mühürlendiğini de öğrenci velilerinden duyduk. Bu mühür sadece okulun kapısına değil, dilimize de vurulmak isteniyor."

Sarya, Ferzad Kemanger Kürtçe okulunun Celadet Ali Bedirhan adındaki üçüncü sınıf şubesine devam ediyor. Okulun ilk öğrencilerinden. Okulun kapatıldığını bugün öğrenmiş. Okulunu sevdiğini, bir an önce açılmasını istediğini söylüyor.

"Okulumuz açılmazsa ben de Türkçe okula gitmeyeceğim" diyor.

Babası Lezgin Alıcı da okulun kapatılmasının haksızlık olduğunu söylüyor.

"Zarok TV gibi bu okulun kapatılması da hukuki değil siyasi bir karar. Böyle devam ederse evimizin içine kadar müdahale edecekler. Çocuğumuz anadilde eğtim alsın diye, onu Kürtçe okula gönderdik. Okulun yeniden açılması için üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye hazırız."

Bilge Koyun'un, küçük oğlu Roni Bahoz da okulun üçüncü sınıf öğrencisi.

"Kürtçem iyi değil, oğlumla beraber Kürtçeyi öğreniyordum. Hepmizin ana dilde eğitim görme hakkı var ve bu yapılan haksızlık. Okul açıldığı zaman da kapıları mühürlenmişti, biz gece gündüz o kararı protesto etmiştik, gerekirse yine yaparız, çocuklarımızın hakkını savunmak zorundayız. "

Oğlu üzüleceği için ilk etapta okulun kapatıldığını gizlediğini söyleyen genç anne şunları aktardı.

"Çok üzülecekti, ben de okula böcekler bastığı için ilaçlama yapıldığını söyledim. Bugün üleden sonra okulun kapatıldığını söyledim ama nedenini açıklayamadım. "

Ferzad Kemanger Kürtçe okulu 14 Eylük 2014'de Diyarbakır Bağlar İlçesinde açılmıştı.

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