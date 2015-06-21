Diyarbakır'da Kürdistan Üniversitesi için başvuru yapıldı

Diyarbakır'da çok dilli bir üniversite kurmak için yola çıkan Mezopotamya Vakfı, Türkiye’nin eğitim dili Kürtçe olan ilk üniversitesini kurmak için yola çıktı. Mezopotamya Vakfı’nın Olağanüstü Kurucular Kurulu Genel Kurulu, Diyarbakır Cegerxwîn Kültür Merkezi’nde dün yapıldı.

Mezopotamya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Selim Ölçer, vakfın yöneticilerinden HDP’li Altan Tan, Ahmet Yıldırım, İmam Taşçıer, Kadri Yıldırım, Mahmut Toğrul, Mithat Sancar, Osman Baydemir, Sırrı Süreyya Önder, Yurdusev Özsökmenler’in milletvekili seçildiğini anımsatarak, “Hiçbir vakıf yok ki kendi içinde 10 tane milletvekili çıkarsın. Onun için çok sevinçliyiz. Bu yüzyıl Kürtlerin yüzyılı olacak” dedi.

Mahmut Oral'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, faaliyet raporunu okuyan vakfın milletvekili seçilen üyesi Doç. Dr. Ahmet Yıldırım, ilk etapta Eğitim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi olmak üzere 4 fakülte açılacağını söyledi. Üniversite için Newroz Parkı arkasında bulunan bir arazi için çaba gösterdiklerini ifade eden Yıldırım, isim konusunda da 'Amed Üniversitesi', 'Mezopotamya Üniversitesi' isimlerinin patentleri alındığı için yeni bir isim arayışı içine girdiklerini ve bunun sonucunda “Kürdistan Üniversitesi” adında karar kılarak bu isimle başvurduklarını söyledi. Yıldırım, henüz buna cevap alamadıkları bilgisini vererek, bu isimde ısrarcı olacaklarını kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun da olduğu 7 kişi ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği’nin de olduğu 3 tüzel kişiyle birlikte, toplam 10 yeni üye oy birliğiyle mütevelli heyetine kabul edildi. Böylece mütevelli heyetinin sayısı 298 oldu.