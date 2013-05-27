Diyarbakır'da Kürdistan formaları yoğun ilgi görüyor

Diyarbakır'da çözüm süreci ile birlikte bazı işyerlerinde "Kürdistan" tişört ve formaları satılmaya başlandı.

Tişörtlerde, yeşil, kırmızı, beyaz renkli ve ortasında Güneş bulunan Kürt bayrağı yer alıyor.

Güneydoğu'nun en büyük kenti Diyarbakır'da aylar öncesine kadar gösteriler, molotoflu saldırılar, polisin gazlı, basınçlı su sıktığı olaylar geride kaldı ve geçmişte yasak olan uygulamalar da ortadan kalkmaya başladı. Bir dönem bulundurulmaya korkulan, sarı- kırmızı- yeşil renklerin yer aldığı giysiler nedeniyle PKK ile ilişkilendirilenlere davalar açılırken, çözüm süreci ile bunlar bitti. Artık bu tür giyim eşyası işyerlerinin yanında işportada bile satılıyor.

'Kürdistan' yazılı Kürt bayraklı formalar işyerlerinde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve diğer kulüp formalarıyla birlikte de sergileniyor. Bu formalara daha çok 15-20 yaşındaki gençler rağbet ediyor. Bir süre öncesine kadar sadece Kuzey Irak'tan Diyarbakır'a getirilerek satılan formaların artık Gaziantep ve İstanbul'daki bazı firmalar tarafından da üretilip bölgeye gönderildiği ifade edildi. Kürt bayraklı ve 'Kürdistan' yazılı formalar kalitesine göre ortalama 10 liradan satılıyor.



Posterler de satışta



Diyarbakır'da 'Kürdistan' yazılı Kürt bayraklı formaların yanı sıra, Türkiye ve Irak'taki Kürt liderlerin posterleri de satılıyor. Şeyh Sait, Seyit Rıza başta olmak üzere, Kuzey Irak'ın Kürt liderleri Molla Mustafa Barzani, Mesut Barzani ve Celal Talabani'nin posterleri her tarafta sergileniyor.

Musa Anter, Che Guevara, Yılmaz Güney, Deniz Gezmiş ile İbrahim Kaypakkaya'nın halı portreleri de yan yana satışa sunuluyor.